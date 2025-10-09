Глава МИД Польши дал совет по переговорам с Россией

Переговоры с Россией нужно вести в два этапа, первым из которых должна стать демонстрация силы, и только потом стоит переходить к диалогу.

Такой совет в материале для газеты New-York Times (NYT) дал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Для этого необходимо продолжать финансовую и военную поддержку Украины, подрывая основы российской военной экономики», — пояснил министр.

Сикорский также призвал Венгрию и Словакию прислушаться к президенту США Дональду Трампу и «прекратить покупать российскую нефть», а также дать согласие на использование «более 200 миллиардов долларов замороженных российских активов в Европе для финансовой помощи жертвам войн».

Ранее Бельгия, в которой хранится основная часть замороженных российских активов, обозначила красные линии в случае их использования для финансирования репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро. К числу этих условий относятся: отказ от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация активов; предоставление юридически обязывающих и строго исполнимых гарантий того, что европейские страны будут делить с Бельгией все текущие и будущие риски; соглашение о немедленном возврате средств в случае, если бельгийскому депозитарию Euroclear, где размещены ценные бумаги, потребуется оперативно вернуть активы в Россию.

По мнению премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, в ином случае схема Европейской комиссии сводится к конфискации.