Бывшего сотрудника мэрии Варшавы обвинили в шпионаже на стороне России

Польская прокуратура направила в Окружной суд в Варшаве обвинительный акт в отношении экс-сотрудника столичной мэрии.

Его подозревают в шпионаже в пользу РФ, об этом сообщило Агентство внутренней безопасности (спецслужба) страны.

«11 сентября 2025 года прокурор Мазовецкого отделения департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры направил в Окружной суд Варшавы обвинительное заключение против Томаша Л., обвинив его в участии в период с 2017 года по 17 марта 2022 года в деятельности в интересах российской гражданской разведки, а также в передаче этой разведке информации, которая могла нанести ущерб Республике Польша», — сказано в сообщении.

