Вотумы недоверия Урсуле фон дер Ляйен провалились в Европарламенте

Депутаты Европарламента не поддержали ни один из двух вотумов недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Обе резолюции были отклонены.

Согласно результатам голосования, инициативу, выдвинутую "Левыми", поддержали 133 депутатов, 383 выступили против и 78 воздержались. За резолюцию, предложенную "Патриотами за Европу", проголосовали 179 депутатов, при этом 378 выступили против, еще 37 воздержались.

Для того, чтобы вотум недоверия прошел, его должны были поддержать не менее 361 депутата. Пока такое количество не набирается, даже если сложить всех недовольных работой главы Еврокомиссии (при условии, что они голосовали по-разному).

Стоит отметить, что сам факт вынесения на голосование одновременно двух вотумов недоверия является беспрецедентным случаем. Интересно, что с инициативами два лагеря выступили в один день (в середине сентября) с разницей в несколько секунд.

Стоит отметить, что фон дер Ляйен уже сталкивалась с попытками вынести ей вотум недоверия. Поводом тогда стали обвинения в коррупции при закупках вакцин от COVID-19. Однако главе ЕК удалось выстоять: в июле инициативу поддержали только 175 депутатов, 360 выступили в защиту политика.

Ситуация с тех пор не сильно изменилась. Центристы не позволили сместить фон дер Ляйен.