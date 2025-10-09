«Может разорваться»: эксперт о мирном плане Трампа по сектору Газа

Мирный план президента США Дональда Трампа по сектору Газа держится на попытке сторон ему угодить, соглашение может быть разорвано в любой момент. Такое мнение высказал телеканалу «Звезда» гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его словам, проблема в том, что вопросы, из-за которых начался конфликт, так и не были решены, поэтому он может вспыхнуть вновь.

«В любой момент это соглашение может разорваться. Причем, скорее всего, это произойдет по причине неуступчивости и даже некоторой сумасбродности [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, у которого собственные планы на Газу», — считает Алексей Мухин.

Он также уверен, что если договоренности будут нарушены именно Израилем, в США «постараются не заметить этого».

В конце сентября Белый дом представил план Дональда Трампа по завершению войны в секторе Газа. США предложили передать Газу под управление временного «технократического» и «аполитичного» палестинского комитета, который будет работать под надзором международного переходного органа - «Совета мира».

Предполагается, что этот орган возглавит Трамп. По задумке США, если Израиль примет план, в течение 72 часов все заложники ХАМАС, живые и погибшие, будут возвращены. После этого Израиль освободит 250 пожизненно заключенных и 1700 жителей Газы, задержанных в последние два года.

При этом, по данным The Guardian, с палестинским движением ХАМАС не проводили консультации перед представлением плана, и по сути американский и израильский лидеры предъявили ему ультиматум.