В России высказались о нездоровом стремлении Трампа получить Нобелевскую премию

Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление Дональда Трампа о скором обмене палестинских заключенных на захваченных движением ХАМАС в заложники израильтян, а также высказался о нездоровом стремлении президента США получить Нобелевскую премию мира.

Трамп ранее объявил, что обмен израильских заложников на палестинских заключенных может пройти уже 13 октября.

Полагаю, данный обмен произойдет даже до 13 октября, ведь 13 октября должна быть вручена Нобелевская премия мира. А Трамп зациклен на этой награде. Поэтому он делает все для того, чтобы обмен произошел до этой даты. Полагаю, сделка между Израилем и ХАМАС в том или ином виде (по крайней мере, по заложникам) будет подписана уже сегодня, а в воскресенье, 12 октября, Трамп прилетит в Израиль и выступит перед Кнессетом, чтобы уже в понедельник получить Нобелевку. И здесь, с одной стороны, вот эта зацикленность президента США на собственном эго, на премии и на всем, что с ней связано, выглядит, мягко говоря, нездоровой. Но, с другой стороны, то, что заложники будут освобождены, — это, несомненно, положительный момент, ведь люди два года провели в ужасных условиях. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Эксперт напомнил, что в рамках сделки оставшихся в живых израильских заложников должны обменять на порядка 2 тыс. палестинских заключенных, осужденных израильским судом.

«Скорее всего, после этого этапа переговорный процесс продолжится. И тут важно отметить, что изначально ХАМАС требовал вывода израильских войск из сектора Газа пред тем, как он обменят заложников. Но, согласной той сделке, которая сейчас анонсируется, Израиль не уйдет из Газы. Сейчас он продолжает контролировать более 50% территории сектора. Поэтому в дальнейшем стороны будут обсуждать вопросы, связанные с разоружением ХАМАС и его уходом от власти в Газе. Вокруг этого будут ломаться копья, и если соответствующие переговоры зайдут в тупик, то боевые действия могут возобновиться. Ведь заложники – это главный инструмент воздействия ХАМАС на израильское общество. К примеру, видеокадры с ними провоцировали митинги в Израиле против [премьер-министра страны] Биньямина Нетаньяху. При этом после их освобождения давление на Нетаньяху внутри Израиля снизится, и если дальнейшие переговоры зайдут в тупик, то возобновление боевых действий в Газе станет вполне реальным», - отметил политолог.

Вместе с тем Каргин выразил мнение, что личная заинтересованность Трампа в урегулировании ближневосточного конфликта значительно снизится в случае вручения ему Нобелевской премии мира.

«Если заложники будут освобождены, то, думаю, процентов на девяносто Нобелевка будет в кармане у Трампа», - подчеркнул он.

Ранее портал Ynet сообщил, что режим прекращения огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступил в силу.