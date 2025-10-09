За Чавеса и Мадуро: как Венесуэла готовится к войне с США

США сосредоточили у берегов Венесуэлы мощный флот, тысячи военнослужащих и авиацию. Американцы утверждают, что проводят операцию против картелей и наркотрафика. На родине Уго Чавеса заверениям западных партнеров не верят. Власти Венесуэлы проводят военные учения, патриотические митинги и готовятся к иностранному вторжению.

Каракас все чаще фиксирует активность американской авиации в регионе. По словам министра обороны Владимира Падрино, как минимум пять F-35 пролетели над Венесуэлой 2 октября. Недавно президент США Дональд Трамп дал указание прекратить дипломатические контакты с правительством Николаса Мадуро. А генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила о награде в размере $50 млн за информацию, которая поможет арестовать лидера страны.

По словам источников газеты New York Times, в ближайшее время в регионе может начаться военная эскалация, которая приведет к американскому вторжению.

