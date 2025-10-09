За Чавеса и Мадуро: как Венесуэла готовится к войне с США

Александр Котлеткин
Военнослужащие Боливарианских национальных вооружённых сил Венесуэлы во время военных учений в Каракасе
© Miguel Gutiérrez/EPA/TACC
Люди целятся из оружия во время военных учений, проводимых Боливарианскими национальными вооружёнными силами (FANB) Венесуэлы в Каракасе
© Miguel Gutiérrez/EPA/TACC
Проправительственная акция у здания ООН в Каракасе против иностранного вмешательства
© MIGUEL GUTIERREZ/EPA/TACC
Женщины держат оружие во время военных учений в Каракасе
© MIGUEL GUTIERREZ/EPA/TACC

Проправительственная акция у здания ООН в Каракасе против иностранного вмешательства
© MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТACC
Женщина держит оружие во время военных учений в Каракасе
© MIGUEL GUTIERREZ/EPA/TACC
Ополчение во время учений на военной базе "Парамакай" в Венесуэле
© Leman Pasquale/EPA/TACC
Сотрудники Главного управления военной контрразведки (DGCIM) участвуют в военных учениях в Каракасе
© MIGUEL GUTIERREZ/EPA/TACC
Проправительственная акция у здания ООН в Каракасе против иностранного вмешательства
© MIGUEL GUTIERREZ/EPA/TACC

Венесуэльское ополчение во время учений
© Jorge Castellanos/Zuma/TACC
Военнослужащие Боливарианских национальных вооружённых сил (FANB) Венесуэлы во время учений в Каракасе
© Miguel Gutiérrez/EPA/TACC
Венесуэльское ополчение во время учений
© Jorge Castellanos/Zuma/TACC
Венесуэльское ополчение во время учений
© Jorge Castellanos/Zuma/TACC
Военнослужащие Боливарианских национальных вооружённых сил Венесуэлы во время военных учений в Каракасе
© Miguel Gutiérrez/EPA/TACC

Военнослужащие Боливарианских национальных вооружённых сил Венесуэлы во время военных учений в Каракасе
© Miguel Gutierrez/EPA/TACC

США сосредоточили у берегов Венесуэлы мощный флот, тысячи военнослужащих и авиацию. Американцы утверждают, что проводят операцию против картелей и наркотрафика. На родине Уго Чавеса заверениям западных партнеров не верят. Власти Венесуэлы проводят военные учения, патриотические митинги и готовятся к иностранному вторжению.

Каракас все чаще фиксирует активность американской авиации в регионе. По словам министра обороны Владимира Падрино, как минимум пять F-35 пролетели над Венесуэлой 2 октября. Недавно президент США Дональд Трамп дал указание прекратить дипломатические контакты с правительством Николаса Мадуро. А генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила о награде в размере $50 млн за информацию, которая поможет арестовать лидера страны.

По словам источников газеты New York Times, в ближайшее время в регионе может начаться военная эскалация, которая приведет к американскому вторжению.

Что сейчас происходит в Венесуэле — смотрите в галерее «Рамблера».