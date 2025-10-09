Обзор иноСМИ: «худший кошмар ЕС становится явью» и причины спешки Трампа

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Худший кошмар ЕС становится явью»

Паниковать пока рано, но, возможно, европейцам стоит подготовить тревожный чемоданчик, пишет Politico. Опасения Брюсселя насчет того, что одна из главных стран ЕС склонится на крайне правые позиции, резко усилились на этой неделе, поскольку разрастающийся как снежный ком политический кризис во Франции набрал обороты. Макрон находится под огромным давлением после того, как последняя попытка его премьера сформировать дееспособное правительство провалилась всего за 14 часов. Новые выборы «в ближайшие месяцы, если не недели», кажутся все более вероятными.

Как на президентском, так и на парламентском уровне победа ультраправого Национального объединения Марин Ле Пен вполне возможна. Это значит, что евроскептическая и крайне правая фигура вскоре может выступить от имени Франции в основных институтах ЕС и присоединиться к растущему хору популистских правых голосов, подчеркивает Politico. По мнению чиновников ЕС, радикальная смена руководства Франции будет иметь далеко идущие последствия для ЕС. Возобновившийся всплеск популизма грозит подорвать политику блока в критически важных секторах, включая «остро выраженную» обеспокоенность по поводу России и оборонной политики. Politico напомнило, что правые популисты в Венгрии и Словакии постоянно мешают усилиям ЕС по введению санкций против Москвы. А партия Ле Пен последовательно выступала против увеличения помощи Киеву, обвиняя Макрона в разжигании конфликта с Россией.

Названа причина спешки Трампа по сделке с ХАМАС

Никто не боролся за Нобелевскую премию мира так, как делает это Дональд Трамп, пишет Financial Times. Президент США проявил дерзость и непреклонность в своем стремлении получить одну из самых престижных наград в мире, заявив, что было бы «большим оскорблением», если бы она ему не досталась. Норвежский Нобелевский комитет назовет лауреата премии 10 октября. Эксперты скептически относятся к тому, что беспрецедентная лоббистская кампания принесет плоды. Причины варьируются от поведения самого Трампа до того, что премия призвана отметить заслуги человека или организации в 2024 году: тогда Трамп был избран, но еще не вступил в должность. Норвежский политолог Хальвард Лейра напомнил, что кампании в поддержку кандидатов на премию мира проводились и раньше, но они были «более тонкими». Он указал на «довольно изощрённые» усилия Южной Кореи, продвигавшей награждение своего тогдашнего президента Ким Дэ Чжуна. Он резко смягчил политику в отношении Северной Кореи и получил Нобелевскую премию мира в 2000 году.

FT подчеркивает, что подход Трампа полон преувеличений и публичных заявлений о собственной значимости («Я положил конец семи войнам»). Также Трамп пытался оказать давление на Норвегию. По словам норвежских чиновников, он поднял тему награды как минимум в одном телефонном разговоре с бывшим генсеком НАТО, министром финансов Норвегии Йенсом Столтенбергом. Нобелевский комитет независим от правительства, но Трамп все еще может повлиять на исход голосования: победителем может стать отдельный человек или правозащитная организация, которая не считается слишком враждебно настроенной по отношению к США или Израилю. Попытка Трампа положить конец войне в Газе может стать весомым аргументом в его пользу. Эти усилия, похоже, принесли плоды 8 октября, когда Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС согласовали первый шаг прекращения огня. Европейские чиновники полагают, что Трамп торопится завершить сделку до объявления лауреата премии в пятницу, чтобы попытаться повлиять на решение.

Каллас рассказала о своем видении успеха Украины

Главный дипломат ЕС Кая Каллас подталкивает Европу к превращению в «геополитическую державу», пишет немецкое издание Die Zeit. Каллас, бывший премьер Эстонии заявила газете, что для Украины было бы «огромным успехом», если бы ей удалось вернуть под свой контроль все потерянные территории и «получить репарации».

Каллас заявила, что украинцы и россияне должны сесть за стол переговоров и достичь соглашения, но в то же время в ЕС должны гарантировать, что «агрессивные действия не принесут выгоды». В противном случае последствия будут ощутимы по всему миру, подчеркнула главный дипломат ЕС. Каллас добавила, что Украина не справится в одиночку. По ее мнению, именно поэтому так важно, чтобы ЕС продолжал увеличивать поддержку Киева.

Венгрия не стала блокировать санкции против ЕС

В эту среду послы ЕС вновь встретились, пытаясь договориться о новом пакете санкций против России. На этот раз вклад в обсуждения внесла Австрия, пишет EUObserver. Вена настаивает на правовом исключении, которое позволило бы разморозить часть российских активов при определённых условиях. В центре всего этого - Raiffeisen Bank International, крупнейший банк Австрии, все еще работающий в России, отмечается в статье. После начала украинского кризиса в 2022 году ЕС заморозил два миллиарда евро российских активов в австрийской компании. Позже российские суды оштрафовали Raiffeisen на ту же сумму. Штраф можно «оплатить», передав замороженные активы, подчеркивает EUObserver.

Другие государства ЕС, включая страны Балтии, Польшу, страны Северной Европы и Чехию, смотрят на это иначе. Они утверждают, что это опасная лазейка, позволяющая России манипулировать санкциями в своих интересах. По итогам встречи 8 октября государства ЕС предварительно согласились ограничить поездки дипломатов РФ (им придется запрашивать разрешение на пересечение внутренних границ ЕС) и запретить импорт сжиженного газа (СПГ) в 2027 году, но Австрия и Словакия по-прежнему возражают против следующего раунда санкций. По данным EUObserver, представитель Венгрии даже не взял слово, чтобы высказать свое мнение по поводу эмбарго на поставки СПГ, хотя ранее Будапешт добивался национального исключения. Посол Словакии в одиночку высказал «политическое» возражение. Он отверг какие-либо дополнительные санкции против России, заявив, что «зеленая» политика ЕС нанесет ущерб словацкой автомобильной промышленности. Дипломаты ожидают, что Словакия уступит либо к встрече министров иностранных дел ЕС 20 октября, либо на саммите ЕС 23 октября.

В США не поверили в создание Россией МиГ-41

Заявления Москвы о российском перехватчике шестого поколения МиГ-41, позиционируемом как сверхмалозаметный и способный нести ядерное оружие самолет со скоростью 4,3 Маха, «опережают физику», пишет автор американского National Security Journal. Это перспективная авиационная платформа призвана конкурировать с истребителем F-47 NGAD и истребителем F/A-XX, которые американцы хотят видеть доминирующими в воздухе к 2030-м годам, подчеркивается в статье.

Как отмечает National Security Journal, хотя россияне известны своими быстрыми самолётами, 4,3 Маха «могут оказаться слишком большим достижением». Малозаметность самолета планируется максимально повысить за счёт новых радиопоглощающих покрытий. По мнению автора статьи, возможно, их только предстоит разработать. Он добавил, что американский F-47 NGAD, возможно, не полетит до 2028 года или позже, а проект F/A-XX только что получил одобрение. Китай продвинулся дальше со своими боевыми самолетами шестого поколения J-36 и J-50 , но эти программы все еще нуждаются в доработке и совершенствовании.