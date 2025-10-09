Депутат Рады пыталась спасти главу СБУ из заложников «всеми частями тела»

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая два часа пыталась попасть на заседание закрытого комитета по нацбезопасности, где парламентарии общались с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком, но ее не пускали. О

б этом депутат Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале.

«[Нардеп Федор] Вениславский рассказывает, как вчера Безуглая, цитирую «всеми частями тела два часа стучала в кабинет, где было заседание комитета»», — написал он.

Как пишет украинское издание «Страна.ua», по словам Безуглой Малюка «взяли в заложники», а в кабинет не пускали не только ее, а еще трех членов комитета нацбезопасности.

Подобную ситуацию украинский парламентарий назвала препятствованием деятельности народного депутата «от бездельников во время войны». Нардеп заключила, что комитет должен быть распущен.

20 августа регламентный комитет Верховной рады Украины рекомендовал отстранить депутата Марьяну Безуглую от участия в заседаниях. Автором постановления выступил нардеп Ярослав Железняк в связи с якобы систематическим нарушением регламента Рады и антисоциальным поведением» Безуглой.