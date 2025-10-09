Противорадиационные сооружения начали строить в Киеве
В столице Украины стартовало строительство противорадиационных укрытий. Об этом сообщает Telegraf со ссылкой на главу Оболонской районной администрации Киева Кирилла Фесика. Первые два сооружения такого типа уже построены на Оболони.
По словам украинского чиновника, речь идет о капитальных объектах, которые рассчитаны на длительное пребывание людей. Стоимость каждого такого укрытия составляет от 3 до 5 миллионов гривен, что в эквиваленте $72–120 тысяч.
Кроме того на Украине появятся небольшие мобильные укрытия. Данные объекты будут устанавливать в районах, где нет подземных сооружений. Там смогут находиться от 25 до 50 человек одновременно, подчеркнул Фесик.