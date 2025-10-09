В Норвегии ждут экономические и дипломатические последствия, если президент США Дональд Трамп не получит Нобелевскую премию мира. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Как пишет издание, в сообщении в социальных сетях в четверг вечером сын Трампа Эрик попросил своих подписчиков в соцсети X «сделать ретвит, если вы считаете, что Трамп заслуживает Нобелевской премии мира».
Примерно в то же время официальный аккаунт Белого дома на X опубликовал фотографию Трампа, назвавшего его «Президентом мира».
При этом норвежский Нобелевский комитет дал понять, что давление Трампа «было бесполезным», отмечается в материале.
10 октября нобелевский комитет объявит лауреата премии мира, получить которую так долго стремится Трамп. Политик с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем.