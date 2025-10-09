Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил двум российским областям блэкаутом, если будут масштабные отключения света на Украине из-за российских ударов. Его слова передает «Страна.ua».

Отключениями света он пригрозил Белгородской и Курской области.

Ранее Зеленский рассказал о массовом применении дронов и ракет для ударов вглубь России. По его словам, украинские военные используют ракету-дрон «Паляница», реактивный дрон «Рута», дрон «Лютый», а также ракеты «Нептун» и «Фламинго».

Зеленский рассказал об ударах вглубь России

До этого Зеленский анонсировал план спецопераций против России.