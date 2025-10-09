В одиночку Украина не сможет остановить продвижение Вооруженных сил России, заявила в интервью газете Die Zeit глава евродипломатии Кая Каллас.

Киев якобы сможет в какой-то мере противостоять Российской Федерации, поделилась своей точкой зрения она.

"Но, конечно, в одиночку она (Украина) этого сделать не сможет", — резюмировала Каллас.

Министр обороны России Андрей Белоусов во время выступления на заседании коллегии российского военного ведомства говорил о том, что Вооруженные силы РФ в 2025 году нарастили темп продвижения в ходе СВО на Украине. По его информации, военной и промышленной инфраструктуре бывшей советской республики был нанесен серьезный урон.

Каллас захотела послать сигнал Путину

Президент России Владимир Путин во время общения с представителями СМИ по итогам визита в Китайскую Народную Республику (КНР) в сентябре заявил, что, если глава киевского режима Владимир Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. Вместе с тем Путин назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, указав на то, что его полномочия в качестве президента бывшей советской республики истекли.

Зеленский отказался от поездки, сославшись на то, что якобы не может приехать в российскую столицу. При этом глава киевского режима противоречиво заявил, что готов к встрече в любом формате.