Зеленский назвал условие выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира

Украина выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот добьется прекращения огня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

Ранее Трамп порассуждал о получении Нобелевской премии мира. По его словам, США урегулировали семь конфликтов и скоро урегулируют конфликт в секторе Газа.

До этого Верховная Рада не захотела номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира. Постановление поддержали только 132 депутата украинского парламента.