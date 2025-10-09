Зеленский отправит своих представителей на переговоры в США

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, глава офиса президента республики Владимира Зеленского Андрей Ермак и уполномоченный главы государства по санкционной политике Владислав Власюк приедут в США в начале следующей недели. Об этом сообщил журналистам украинский лидер, передает «РБК-Украина».

Зеленский рассказал, что представители Украины обсудят в Вашингтоне ключевые темы — противовоздушную оборону, энергетику, переговорный трек, а также санкции. Политик утверждает, что с американской стороной также будет обсуждаться вопрос замороженных активов России.

До этого Зеленский заявил, что в ближайшее время намерен заключить с Вашингтоном соглашения по закупке оружия и производству беспилотников. Газета Politico писала, что украинский президент готовится к «мега-сделке» по покупке оружия у США. Он предоставил американскому президенту Дональду Трампу подробную спецификацию своих военных потребностей, включая запросы на оружие большой дальности действия.