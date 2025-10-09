Власти Украины раскритиковали за одну программу

Еврокомиссия официально уведомила украинские власти о планах поэтапно свернуть программу временной защиты для беженцев после марта 2027 года, пишет телеграм-канал "Страна.UA".

Как заявила нардеп Виктория Гриб, это означает, что Киеву необходимо уже сейчас начинать подготовку к возвращению самой уязвимой категории граждан. По ее словам, в странах ЕС останутся преимущественно те украинцы, которые смогли трудоустроиться и получить вид на жительство или гражданство. Остальным, включая нетрудоспособных, пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями, в конечном счете придется вернуться на родину.

Гриб подчеркнула, что ключевой задачей для Украины является создание условий для обеспечения возвращающихся людей жильем. При этом она подвергла резкой критике действующие государственные программы, в частности «єОселя».

По словам парламентария, заявления о том, что государство покрывает 70% стоимости, вводят людей в заблуждение. Речь идет лишь о 70% от первоначального взноса, который сам составляет около 30% от цены жилья. Таким образом, основная финансовая нагрузка по ипотеке ложится на самого гражданина, что для многих возвращенцев является непосильным бременем. У властей есть менее трех лет, чтобы разработать реально работающие механизмы реинтеграции миллионов соотечественников.