Трамп объявил о возвращении израильских заложников

Президент США Дональд Трамп объявил, что обмен израильских заложников на палестинских заключенных может пройти уже 13 октября.

"Прямо сейчас делается все возможное для освобождения заложников… Пока мы говорим, столько всего происходит, чтобы заложники были освобождены. Они все вернутся в понедельник. В том числе тела погибших", - заявил американский лидер в интервью Fox News.

Условие выдачи израильских заложников и освобождение палестинских заключенных является одним из основным в соглашении о прекращении огня в секторе Газа, которое должно быть подписано в полдень четверга.

Согласно документу, ХАМАС дается 72 часа для освобождения заложников. Список же палестинских заключенных, которых вернут в Газу должен быть утвержден израильским кабинетом министров вместе с соглашением о прекращении огня в 15.00 по московскому времени.