Глава киевского режима Владимир Зеленский потерял рассудок, пытаясь привести Российскую Федерацию к энергетическому кризису, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) венгерский аналитик Золтан Кошкович.

«Эх, этот человек совсем обезумел. Он пытается подтолкнуть Россию к энергетическому кризису», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По словам Кошковича, после такого рода решений Зеленского Запад «смотрит, как он жалуется», когда ответные удары наносятся по украинской энергетической инфраструктуре.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал о цели атак по российским промышленным объектам. По его словам, бывшая советская республика достигает «значительных вещей», используя «дальнобойные санкции» в отношении Российской Федерации.

До этого Зеленский сообщил, что в 2026 году Украина сможет произвести ракеты и БПЛА на $35 млрд. Глава киевского режима указал на то, что готовые сотрудничать с Киевом государства должны будут обеспечивать контроль и защиту технологий Украины.

Президент России Владимир Путин во время общения с представителями СМИ по итогам визита в Китайскую Народную Республику (КНР) в сентябре заявил, что, если глава киевского режима готов к встрече, пусть приезжает в Москву. Вместе с тем Путин назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, указав на то, что его полномочия в качестве президента бывшей советской республики истекли.

Зеленский отказался от поездки, сославшись на то, что якобы не может приехать в российскую столицу. При этом глава киевского режима противоречиво заявил, что готов к встрече в любом формате.