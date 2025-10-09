Евродепутат от итальянского «Движения пяти звезд» Данило Делла Валле призвал ЕС отказаться от воинственной риторики в адрес России и раскритиковал политику главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Отрывок выступления депутата опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На заседаниях Европарламента 6 и 7 октября обсуждался вотум недоверия фон дер Ляйен. За последние три месяца глава ЕК столкнулась с тремя угрозами вотума недоверия. Даже если парламентское голосование не приведет к отстранению фон дер Ляйен от должности, оно может подорвать ее позиции.

Делла Валле прокомментировал недавние заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в интервью венгерским журналистам. Она рассказала о своих попытках создать формат прямого диалога для всего Евросоюза с Россией летом 2021 года. По словам Меркель, Польша и страны Балтии саботировали этот процесс, и это, возможно, повлияло на последующие решения президента России Владимира Путина.

Итальянский депутат заявил, что теперь европейские политики пытаются «прикрыть собственные ошибки». Он подчеркнул, что необходимо избегать втягивания людей в боевые действия и «жертв миллионов молодых людей ради банкиров и лоббистов». Также он заявил, что ЕС необходимо «избегать лексики, выражающей идеи превосходства».

«Кажется, что кому-то не терпится спровоцировать инцидент, чтобы втянуть нас всех в войну и отправить тысячи молодых людей на бойню во имя интересов банкиров и лоббистов. Отправьте сами своих детей на войну, если вам это так важно», - сказал Делла Валле, обратившись к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В Европарламенте предложили отправить детей фон дер Ляйен в ВСУ