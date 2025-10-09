EUObserver: Венгрия согласилась с запретом поставок российского СПГ в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Венгрия отказалась от внесения исключений в предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с января 2027 года в рамках 19-го пакета санкций. Об этом сообщил портал EUObserver со ссылкой на источники.

По его данным, Будапешт ранее пытался добиться для себя исключения, чтобы продолжить получать российский газ, однако на встрече послов стран ЕС представитель Венгрии "не выступил с возражениями" против этого предложения.

Неназванные источники портала добавили, что точкой преткновения по принятию нового пакета санкций остаются позиции Словакии и Австрии. Отмечается, что Братислава может пойти на уступки либо к заседанию глав МИД стран ЕС 20 октября, либо к саммиту ЕС 23 октября. Австрия же продолжает настаивать на "специальном отступлении" для разморозки российских активов на сумму €2 млрд для передачи Raiffeisen Bank. Германия и еще десять стран раскритиковали просьбу Австрии, что может привести к наложению вето на весь 19-й пакет антироссийских санкций.

Министры иностранных дел стран сообщества 20 октября рассмотрят полный запрет на закупки российских углеводородных ресурсов и 19-й пакет санкций против РФ. Пакет принимается единогласно, поэтому может быть блокирован любой страной ЕС, тогда как за нефтегазовый самозапрет должно проголосовать квалифицированное большинство (55% стран, в которых проживают не менее 60% населения сообщества). Венгрия и Словакия ранее неоднократно угрожали заблокировать 19-й пакет санкций, если не получат возможность продолжать импортировать российское топливо после 2028 года.

В августе Еврокомиссия обещала, что 19-й пакет будет введен в течение сентября.