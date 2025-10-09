Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал решение Владимира Зеленского на предложение российского лидера Владимира Путина.

«Зеленскому предлагают посетить Москву для мирных переговоров, чтобы положить конец войне на Украине. Вместо этого он угрожает напасть на Москву», — написал он в своём аккаунте в соцсети Х.

По его словам, Украина отказывается от дипломатического решения конфликта.

Ранее Зеленский пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре Москвы. Также он согласовал «асимметричные» операции СБУ против России.