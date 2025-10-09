Госсекретарь Рубио прервал Трампа рукописной запиской с важным сообщением

Глава Госдепартамента США Марко Рубио прервал встречу Трампа рукописной запиской о мирном соглашении по Газе. В записке от госсекретаря говорится: "Вам нужно как можно скорее опубликовать правдивый пост в социальной сети, чтобы вы могли объявить о сделке первыми".

Текст записки, переданной Дональду Трампу госсекретарем Марко Рубио в среду днем, запечатленный на фотографии, попал в поле зрения СМИ.

“Очень близки” - говорилось в записке, судя по фотографии, сделанной фотографом Associated Press Эваном Вуччи. – Нам нужно, чтобы вы как можно скорее одобрили публикацию в социальной сети Truth, чтобы вы могли объявить о сделке первыми”.

Вскоре после того, как записка была обнародована, Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth пост, в котором заявил, что он “очень горд” объявить о первом этапе сделки по прекращению огня в Газе.

“Это означает, что все заложники будут освобождены очень скоро, и Израиль отведет свои войска на согласованную линию в качестве первых шагов на пути к прочному, долговечному и вечному миру”, - написал президент США.

Трамп проводил круглый стол с влиятельными консерваторами по поводу движения "антифа", когда Рубио, стоявший в дальнем углу Голубой комнаты Белого дома, привлек его внимание.

По его словам, у него были новости для Трампа, но им придется подождать, пока не уйдут журналисты. Затем Рубио передал президенту записку.

“Госсекретарь только что передал мне записку, в которой говорится, что мы очень близки к заключению сделки по Ближнему Востоку, и я понадоблюсь им довольно скоро, - сказал Трамп. – Итак, мы ответим еще на пару вопросов”.

Мероприятие продолжалось уже больше часа, когда Рубио впервые подошел к президенту, сообщает The Guardian. Президент пригласил его войти, и Рубио что-то прошептал Трампу, прежде чем передать ему записку.

Срочный характер ноты проявился после того, как главный советник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, премьер–министр Катара шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани и другие высокопоставленные чиновники присоединились к третьему дню мирных переговоров между Израилем и ХАМАСОМ на египетском курорте - знак того, что переговорщики намерены глубоко погрузиться в самые сложные проблемы США. план по прекращению войны в Газе.

Трамп начал мероприятие с консервативными инфлюенсерами с того, что сообщил собравшимся журналистам, что планирует отправиться на Ближний Восток “ближе к концу недели” и может даже “совершить поездку” по региону, посетив Египет и, возможно, Газу, поскольку американские переговорщики приблизились к заключению сделки.

Тем не менее, даже после того, как Рубио передал Трампу записку, Трамп продолжал общаться с влиятельными лицами и отвечать на вопросы СМИ, в то время как госсекретарь был явно встревожен, констатирует The Guardian.

Спустя почти 10 минут после своих первоначальных заявлений об уходе Трамп сказал: “Я должен уйти сейчас, чтобы попытаться решить некоторые проблемы на Ближнем Востоке, хотя я очень хорошо представлен нашим госсекретарем. Возможно, он мог бы справиться с работой даже лучше, чем я, но кто знает”.

“Мы не хотим рисковать. Поэтому мы собираемся пойти и сделать это”, - добавил Трамп.

Затем он предложил генпрокурору Пэм Бонди и министру внутренней безопасности Кристи Ноэм остаться и ответить на вопросы в его отсутствие. Однако Трамп продолжал отвечать на вопросы, прежде чем мероприятие окончательно завершилось, и члены кабинета остались одни.