Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в Газе

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Израиль и палестинская военизированная группировка ХАМАС подписали в четверг соглашение о прекращении огня и освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных», — говорится в сообщении.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступил в силу. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

13 сентября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что предоставит палестинскому движению ХАМАС срок в «три-четыре дня» для принятия решения о прекращении огня. По словам главы Белого дома, в случае отказа ХАМАС от предложенного перемирия, Израиль предпримет необходимые действия.