Стало известно, когда Макрон назовет имя нового премьер-министра Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назовет имя нового премьер-министра страны 10 октября. Об этом сообщил уходящий со своего поста премьер Себастьян Лекорню, передает Bloomberg.

© Газета.Ru

Ранее Лекорню объяснил свой уход тем, что не смог найти компромисс между поляризованными политическими партиями страны. Макрон поручил ему перед уходом достичь соглашения с политгруппами для формирования нового правительства.

По словам премьера, возможности для компромисса в парламенте есть, абсолютное большинство в Национальной ассамблее выступает против нового роспуска.

Bloomberg отмечает, что если новый премьер-министр не сможет сформировать кабинет министров, Макрону придется либо назначить парламентские выборы, либо назначить еще одного премьера, либо уйти в отставку.

6 октября Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке и Макрон его принял.

Таким образом срок пребывания Себастьена Лекорню на посту главы правительства Франции оказался самым коротким за всю историю страны. Он возглавлял кабмин меньше месяца.

Лекорню был назначен премьер-министром 9 сентября после того, как Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству тогдашнего премьера Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов.