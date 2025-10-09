Пока вы спали: смена позиции Трампа по Tomahawk и размер зарплаты Зеленского

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

ХАМАС освободит всех израильских заложников в субботу

Палестинское движение ХАМАС всех оставшихся в живых израильских заложников освободит в субботу, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильское издание Times of Israel.

"ХАМАС освободит всех оставшихся в живых заложников в субботу", - пишет издание.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что заложники ХАМАС вернутся 13 октября, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью политика телеканалу Fox News.

"Пока мы говорим, столько всего происходит, чтобы заложники были освобождены. Они все вернутся в понедельник. В том числе тела погибших", - рассказал американский лидер.

"Зеленый свет": в США сообщили о смене позиции Трампа после слов о Tomahawk

Возможная передача Украине ракет Tomahawk говорит о том, что американский лидер Дональд Трамп взял курс на эскалацию конфликта на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на американскую газету The Washington Post.

"Если Трамп даст Украине зеленый свет на закупку Tomahawk, это ознаменует собой существенный сдвиг в его политике в отношении войны в зависимости от того, какие ограничения на их применение наложит Вашингтон", — пишет издание.

В публикации говорится, что до сих пор Трамп стремился положить конец конфликту на Украине и нормализовать отношения с Россией.

"Это поможет": на Западе обратились к Макрону

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон обращает излишнее внимание на украинский кризис. По его мнению, таким образом французский лидер пытается скрыть свои неудачи во внутренней политике, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Deep Dive.

"Макрон смотрит не в ту сторону. Ведь когда украинская армия развалится, а Россия освободит новые территории, это не поможет удержать ему власть", — отметил эксперт.

По словам профессора, попытка Макрона заострить внимание французов на украинском конфликте не возымеет успеха.

Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта

Во время общения с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что верит в урегулирование между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости.

"Думаю, все закончится тем, что мы урегулируем ситуацию между Россией и Украиной", — сказал Трамп.

Он также добавил, что "мы урегулируем это".

Позже, во время интервью телеканалу Fox News, американский лидер странно ответил на вопрос о ситуации в украинском урегулировании, заговорив о положительном влиянии пошлин на имидж США, пишет РИА Новости.

"Без пошлин страна была бы слабее. Я сохранил миллионы жизней благодаря тарифам", — заявил Трамп.

Олейник: зарплата Зеленского составляет $666

Официальная зарплата президента Украины Владимира Зеленского по декларации составляет $666 в месяц. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в интервью aif.ru.

«Если взять декларацию Зеленского за прошлый год, там нет никаких 50 млн долларов. По декларации он вообще самый нищий президент. Его заработная плата - $666 в месяц», – заявил Олейник, комментируя слова республиканки Анны Паулины Луна о том, что украинский лидер ежемесячно отправляет около $50 миллионов в анонимный саудовский банк.

Отмечается, что в Госуправлении делами Украины в январе заявляли, что официальная зарплата Зеленского составляет 28 тысяч гривен, что по курсу на тот момент действительно соответствовало $666.