Официальная зарплата президента Украины Владимира Зеленского по декларации составляет 666 долларов в месяц (около 54 тысяч рублей по текущему курсу — прим. «Лента.ру»). Об этом сообщил aif.ru экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

Он отметил, что в декларации украинского лидера за прошлый год «нет никаких 50 миллионов долларов».

«По декларации он вообще самый нищий президент», — заявил Олейник.

На Украине высказались на фоне разоблачения Зеленского

В 2024 году Владимир Зеленский и члены его семьи за 2024 год заработали более 15 миллионов гривен (около 31 миллиона рублей по действовавшему на тот момент курсу — прим. «Ленты.ру»). В 2022 году Зеленский и его семья заработали 3,7 миллиона гривен — более 98 тысяч долларов. При этом в 2021 году доходы Зеленского и его семьи достигли почти 11 миллионов гривен — свыше 290 тысяч долларов по текущему курсу.