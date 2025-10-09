Президент Франции Эммануэль Макрон обращает «излишнее» внимание на украинский кризис, пытаясь скрыть неудачи во внутренней политике. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Макрон смотрит не в ту сторону. Ведь когда украинская армия развалится, а Россия освободит новые территории, это не поможет удержать ему власть», — сыронизировал эксперт.

В России дали оценку поведению Макрона

Как утверждает Дизен, попытки президента заострить внимание французов на украинском конфликте не возымеет успеха, поскольку в обществе повышается усталость от постоянной антироссийской истерии.

«Когда у украинцев проблемы на фронте, то русские могут наступать практически без потерь, и это не скроешь. Именно это они [французы] сейчас и видят, делая нужные выводы», — резюмировал он.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что отказ Вашингтона отправлять военных на Украину якобы является «слабостью» как администрации президента США Дональда Трампа, так и его предшественника Джо Байдена. Французский лидер также призвал Европейский союз (ЕС) снизить свою военно-политическую зависимость от США.