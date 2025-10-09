В Израиле назвали дату освобождения заложников

Палестинское движение ХАМАС освободит всех оставшихся в живых заложников в субботу, 11 октября. Об этом сообщила израильская газета The Times of Israel.

Других подробностей издание не приводит.

Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАС первой части мирного плана

Ранее Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАС первой части мирного плана. В соответствии с договоренностями по сектору Газа, все заложники будут вскоре освобождены, а Израиль отведет войска к согласованным линиям.