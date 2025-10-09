В США заявили о смене позиции Трампа из-за Tomahawk
Возможная передача Украине ракет Tomahawk будет означать серьезную смену позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. Об этом сообщает The Washington Post (WP).
Отмечается, что американский лидер изначально стремился завершить украинский конфликт мирным путем, нормализовав отношения с Россией.
Ранее Трамп заявил о своем разочаровании в президенте России Владимире Путине.
«Я очень разочарован в нем, я думал, этот [конфликт] будет легко разрешить», — признал американский лидер.