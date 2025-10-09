В США заявили о смене позиции Трампа из-за Tomahawk

Возможная передача Украине ракет Tomahawk будет означать серьезную смену позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Трамп заявил в понедельник, что он почти принял решение, но хотел бы знать, как Киев будет использовать это оружие. Если Трамп даст Украине зеленый свет на закупку Tomahawk, это ознаменует собой существенный сдвиг в его политике в отношении войны», — указано в сообщении.

Отмечается, что американский лидер изначально стремился завершить украинский конфликт мирным путем, нормализовав отношения с Россией.

В США назвали причину желания Трампа передать Украине Tomahawk

Ранее Трамп заявил о своем разочаровании в президенте России Владимире Путине.