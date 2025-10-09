Трамп заявил о сделке между Израилем и ХАМАС

Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Об этом сам глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

«С гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап нашего мирного плана», — написал он.

По его словам, все заложники будут освобождены «очень скоро», а Израиль отведет свои войска на согласованные позиции.

Трамп не исключил, что посетит сектор Газа в рамках визита на Ближний Восток

Американский лидер также пообещал, что и к Израилю, и к ХАМАС будет «справедливое отношение». Он назвал это «великим днем» для арабского мира и поблагодарил Турцию, Катар и Египет за посредничество.

Ранее Трамп заявил, что мир на Ближнем Востоке «очень близок».