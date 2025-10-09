Трамп заявил о сделке между Израилем и ХАМАС

Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Об этом сам глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.
По его словам, все заложники будут освобождены «очень скоро», а Израиль отведет свои войска на согласованные позиции.
Трамп не исключил, что посетит сектор Газа в рамках визита на Ближний Восток
Американский лидер также пообещал, что и к Израилю, и к ХАМАС будет «справедливое отношение». Он назвал это «великим днем» для арабского мира и поблагодарил Турцию, Катар и Египет за посредничество.
Ранее Трамп заявил, что мир на Ближнем Востоке «очень близок».
«Я только что имел дело с людьми с Ближнего Востока о потенциальной сделке. Мир для Ближнего Востока очень близок», — сказал он.