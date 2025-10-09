Администрация Трампа готовит сообщение о достижении сделки Израиля и ХАМАС

Соглашение по сектору Газа между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС может быть подписано в самое ближайшее время, передает The Associated Press (AP) со ссылкой на записку, которую президенту США Дональду Трампу передал госсекретарь Марко Рубио во время мероприятия в Белом доме. AP утверждает, что в записке дипломат просил Трампа "в ближайшее время" одобрить пост в соцсети Truth Social, чтобы американский лидер мог объявить о сделке первым. Фотограф агентства успел сфотографировать листок бумаги. "Рубио не присутствовал на круглом столе Трампа с влиятельными консерваторами, но вошел в комнату, передал Трампу записку и что-то прошептал ему", - отмечает агентство. Прочитав ее, глава государства сказал: "Мы очень близки к соглашению на Ближнем Востоке". До этого Трамп не исключил, что в рамках планируемого визита на Ближний Восток посетит в том числе сектор Газа.