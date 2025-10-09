Трамп порассуждал о получении Нобелевской премии мира

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп порассуждал о том, может ли он получить Нобелевскую премию мира. Он высказался об этом, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Мы урегулировали семь войн. Мы близки к урегулированию восьмой (конфликт в секторе Газа — прим. «Ленты.ру»). Не думаю, что кто-либо в истории урегулировал так много [конфликтов]. Но, возможно, они найдут причину не давать мне ее», — отметил он.

Американский лидер также сделал заявление о конфликте на Украине. Президент США выразил убежденность в том, что украинский конфликт в итоге удастся урегулировать.

До этого газета The Financial Times сообщала, что в Норвегии опасаются недружественных шагов со стороны США в случае, если Дональд Трамп не получит Нобелевскую премию мира. Директор Института исследований проблем мира в Осло Нина Грегер заявила, что американский лидер оказывает давление на Нобелевский комитет, подчеркивая, что он является достойным кандидатом.