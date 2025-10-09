Трамп спрогнозировал исход конфликта на Украине

Конфликт на Украине в конечном итоге получится урегулировать мирным путем. Такой исход спрогнозировал президент США Дональд Трамп.

«Думаю, мы в конечном счете урегулируем ситуацию с Россией. Я думаю, что мы это урегулируем», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

До этого Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может оказаться сложнее, чем установление мира на Ближнем Востоке.