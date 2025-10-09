Трамп может посетить сектор Газа

Президент США Дональд Трамп не исключил, что в рамках планируемого визита на Ближний Восток посетит в том числе сектор Газа. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

© Газета.ru

«Мы еще не приняли окончательного решения», — заявил Трамп.

Он добавил, что «скорее всего, поедет в Египет, где сейчас все собрались».

До этого Трамп заявил, что может 11 или 12 октября посетить Ближний Восток в связи с переговорами об урегулировании ситуации в секторе Газа.

Трамп признался в любви к Путину на встрече с премьером Канады

8 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что план главы Белого дома по урегулированию ситуации в Газе на данный момент является лучшим вариантом, что есть «на столе».

3 октября Трамп в соцсети Truth Social пригрозил ХАМАС «невиданным адом», если палестинское движение не согласятся принять условия его мирного плана до вечера 5 октября.

В тот же день руководство ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом США, включающие освобождение всех израильских заложников. В ответ на это Трамп призвал Израиль немедленно прекратить нанесение ударов по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение удерживаемых лиц.

Ранее на Западе сообщили, что Нетаньяху пытается изменить план Трампа по Газе.