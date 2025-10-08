Бабиш высказался о выходе Чехии из НАТО и ЕС

Победившее на выборах в Чехии движение ANO под руководством Андрея Бабиша не допустит выхода республики из НАТО.

Об этом заявил сам кандидат в премьер-министры.

«Никакого референдума (о выходе Чехии из состава ЕС и НАТО. — RT) нет и не будет, мы хотим в Европейском союзе бороться за интересы Чешской республики», — сказал политик, слова которого приводит РИА Новости.

Андрей Бабиш начинает переговоры о формировании правительства в Чехии

Бабиш также заявил, что Чехия не выделит из своего бюджета «ни кроны» на закупку оружия для Украины.