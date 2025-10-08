В США назвали причину желания Трампа передать Украине Tomahawk

Желание президента США Дональда Трампа передать Украине ракеты Tomahawk обусловлено его «искаженным восприятием» украинского конфликта.

Такую причину назвал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Нам стало известно об абсолютно искаженном восприятии реальности в вопросе Украины администрацией Трампа, Центральным разведывательным управлением и Министерством войны», — сказал он.

По его словам, многие американские СМИ описывают ситуацию в украинском конфликте как «тупиковую». Джонсон уверен, что такое видение не имеет ничего общего с реальностью, поскольку успехи Российской армии «более чем очевидны».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у Трампа ракеты Tomahawk. Отмечается, что американский президент оценил это предложение «чрезвычайно позитивно».