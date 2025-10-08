Желание президента США Дональда Трампа передать Украине ракеты Tomahawk обусловлено его «искаженным восприятием» украинского конфликта.

Такую причину назвал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Нам стало известно об абсолютно искаженном восприятии реальности в вопросе Украины администрацией Трампа, Центральным разведывательным управлением и Министерством войны», — сказал он.

По его словам, многие американские СМИ описывают ситуацию в украинском конфликте как «тупиковую». Джонсон уверен, что такое видение не имеет ничего общего с реальностью, поскольку успехи Российской армии «более чем очевидны».

Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у Трампа ракеты Tomahawk. Отмечается, что американский президент оценил это предложение «чрезвычайно позитивно».