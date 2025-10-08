Трамп признался в любви к Путину на встрече с премьером Канады

Президент США Дональд Трамп признался в любви лидеру России Владимиру Путину на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме. Об этом рассказал американский телеведущий Джимми Фэллон, передает «Комсомольская правда».

Отмечается, что в какой-то момент разговора Карни сказал, что «обожает путИн», имея ввиду канадское блюдо из картошки и сыра.

«Я тоже! Только правильно говорить ПУтин. Я тоже его люблю», — сказал Трамп, не поняв, о чем говорит премьер.

Карни никак не стал поправлять президента США, видимо, решив не портить атмосферу. По итогам встречи премьер поблагодарил Трампа за прием. Это стало уже вторым визитом Карни в США за год.

Фэллон указал, что премьер хотел провести встречу в Канаде, однако решил, что из-за репутации Трампа в Соединенных Штатах это будет проблематично.