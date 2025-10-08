Вучич обвинил Турцию в нарушении Устава ООН

Президент Сербии Александр Вучич обвинил Турцию в грубом нарушении Устава ООН и резолюции Совбеза ООН 1244 на фоне передачи Анкарой тысячи дронов-камикадзе самопровозглашенной республике Косово. Свое мнение по этому поводу он высказал у себя на странице в X.

Ранее премьер Косово Альбин Курти сообщил, что Приштина получила из Турции тысячи боевых дронов-камикадзе Skydagger. Их поставка планировалась на январь 2026 года, но произошла на три месяца раньше.

«Я потрясен поведением Турции и ее грубым нарушением Устава ООН и резолюции Совета Безопасности ООН 1244, а также продолжением вооружения приштинских властей. Теперь совершенно ясно, что Анкара не желает стабильности на Западных Балканах и снова мечтает о возрождении Османской империи», — отреагировал на это Вучич.

Он отметил, что Сербия является «малым государством, но она хороша поняла послание».