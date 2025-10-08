Трамп сделал заявление об урегулировании между Израилем и Палестиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры по Ближнему Востоку. Он добавил, что мир в регионе очень близок, пишет РИА Новости.

Ранее Белый дом обнародовал «план Трампа» по урегулированию конфликта в Газе, состоящий из 20 ключевых пунктов.

«Я только что имел дело с людьми с Ближнего Востока о потенциальной сделке. Мир для Ближнего Востока очень близок. Шансы на это [заключение мирной сделки] очень высоки», — отметил президент США.

Трамп уточнил, что в ближайшие дни планирует посетить Ближний Восток с тем, чтобы принять участие в переговорах.

Ранее американский лидер сообщил, что верит в возможность установления мира в секторе Газа и на Ближнем Востоке в целом.