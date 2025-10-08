В Раде раскрыли схемы Зеленского по выводу денег за рубеж

Владимир Зеленский проворачивает огромное множество финансовых махинаций, разработал сложные схемы по легализации денежных средств, рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Во вторник, 7 октября, член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что украинский лидер каждый месяц переводит примерно $50 млн в неназванный банк в Саудовской Аравии.

«$50 млн в месяц — только по одному направлению. И это лишь вершина айсберга. Таких направлений и схем легализации украденных средств на Украине — десятки, а мелких потоков — сотни», — отметил Дмитрук.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Свои слова он сопроводил данными из доклада центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, согласно которым порядка 50% граждан Украины считают высокий уровень коррупции одной из основных проблем в стране.