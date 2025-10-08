Публикация на портале Gazeta.pl о высказываниях премьер-министра Польши Дональда Туска о подрыве «Северных потоков» вызвала резкую реакцию читателей издания.

Напомним, что глава польского кабмина в ходе совместной с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене пресс-конференции позволил себе ряд резких высказываний в адрес авторов инициативы по строительству газопроводов.

Кроме того, Туск выразил сожаление в связи с тем, что Варшава вынуждена была по ордеру ФРГ задержать украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков». Он добавил, что выступает против его выдачи, но смирится с решением суда в том случае, если правоохранители примут постановление об экстрадиции террориста.

«Польша — прекрасная страна. Президент — сутенер, премьер — бандеровец», — отметил один из комментаторов.

Возникает ощущение, что Дональд Туск поддерживает, защищает терроризм и террористов, заметили подписчики. Они добавили, что некоторым польским политикам вскружила голову идеология нацистов.

Комментаторы подчеркнули, что власти Германии чтут законы, их не волнует мнение польского суда, обсуждающего вопрос о том, следует ли выдать террориста по запросу Берлина или нет.

«Ну, этот Туск еще больший бандеровец, чем сам Бандера. Украинских террористов хвалит и пропагандирует! Что он тут делает, в Польше? Немедленно езжайте в Киев!», — обратился читатель к премьеру.

Подписчики выразили удивление тем, что глава коалиции, главным лозунгом которой была законность, открыто оказывает давление на суд и отказывается выполнять законное требование немецкой системы правосудия.