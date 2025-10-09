Число задержанных участников беспорядков в Грузии выросло до 39

Правоохранители задержали в Грузии еще восемь участников беспорядков, произошедших в Тбилиси 4 октября. Об этом сообщил на брифинге замглавы МВД страны Александр Дарахвелидзе.

"В рамках расследования в результате комплексных оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали еще восемь человек. Четверо скрываются", - заявил он.

Как отметил Дарахвелидзе, во время попытки штурма резиденции главы государства они оскорбляли полицейских и кидали в правоохранителей тяжелые предметы, в том числе камни. Общее число задержанных достигло 39.

В Тбилиси 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, прошел митинг оппозиции. Организаторы, анонсировавшие в тот день свержение власти, призвали "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ, применивший водометы и слезоточивый газ. Полиция задержала пятерых инициаторов акции за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы.