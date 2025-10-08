Президент Сербии Александр Вучич резко высказался в адрес Турции, обвинив ее в желании возродить Османскую империю. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.
Такое заявление он сделал в свете передачи Анкарой тысячи дронов-камикадзе Skydagger самопровозглашенной республике Косово. По словам сербского лидера, это нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН 1244.
Ранее президент Сербии пригрозил Косово войной. Так он ответил на слова президента Косово Вьосы Османи о том, что Россия и Сербия представляют наибольшую угрозу для Европы.