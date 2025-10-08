Старейший в мире мужчина отметил 113-летие

Самый возрастной в мире мужчина, бразилец Жоао Мариньо Нето отметил 113-й день рождения. Он получил этот почетный статус в ноябре прошлого года после смерти британца Джона Тиннисвуда в возрасте 112 лет. Семья рекордсмена состоит из шестерых детей, 22 внуков, 15 правнуков и троих праправнуков. Об этом сообщили в пресс-службе Книги рекордов Гиннесса.

— Он родился в Марангуапе, штат Сеара, Бразилия, 5 октября 1912 года. Жоао вырос в семье фермеров, а затем переехал с родителями в сельскую местность. К тому времени, когда ему исполнилось четыре года, он уже работал со своим отцом в поле, ухаживая за скотом и собирая урожай фруктов, — передает официальный сайт справочника.

Житель Великобритании Фрэнк Честер, который отметил 108-й день рождения, рассказал о том, что сумел дожить до своих лет благодаря тому, что всю жизнь надевал брюки сидя, а не стоя. Другой столетний мужчина рассказал врачу-психиатру Максу Пембертону об 11 секретах долголетия. Он отметил, что главный секрет долгой жизни — акцент на мировоззрении.