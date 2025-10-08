Политик из ФРГ на русском извинился за блокаду Ленинграда

Ральф Нимайер, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет, публично и по-русски попросил прощения за блокаду Ленинграда немецкой армией в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, политик напомнил о грустных страницах истории во время выступления на сессии Петербургского международного газового форума.

«Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения за блокаду Ленинграда», — отметил Нимайер.

По его словам, приезжающие в Россию немцы чувствуют, как две мировые войны испортили отношения стран.

«Я вспоминаю о блокаде Ленинграда и склоняю голову перед погибшими. Могу только сказать, что мы, немцы, не хотим повторения этого когда-либо ещё», — подчеркнул глава организации.

Ранее Нимайер предположил, что крайне враждебное личное отношение канцлера ФРГ Фридриха Мерца к России может быть связано с тем, что он слышал в детстве от родственников про Советский Союз и военные годы.

По оценке главы Немецкого совета, сегодняшняя риторика Мерца агрессивнее, чем у какого-либо другого канцлера Германии после Адольфа Гитлера.