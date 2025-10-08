Появилось фото из кабинета Зеленского со странным свертком на столе

В Сети появилась фотография из кабинета Владимира Зеленского со странным свертком на столе. На кадр обратил внимание портал Life.ru.

© Российская Газета

На фотографии изображен сидящий за столом Зеленский. Перед ним лежит блокнот, а также стоят кофейная чашка, стакан с водой и блюдце с неким белым свертком.

Пользователи соцсетей, пишет Life.ru, полагают, что там могут находиться запрещенные вещества.

Фотография была сделана во время совещания с руководителем Службы безопасности Украины Василием Малюком (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Она также опубликована в канале Зеленского.

На Западе возмутились поведением Зеленского в Нью-Йорке

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Зеленский - это зависимый и нездоровый человек, который употребляет наркотические вещества. Об этом, отмечала дипломат, говорят и его внешний вид, и физиогномистика, и поведение.