Экс-главком ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный вслед за своим пресс-секретарем опроверг информацию о своей подготовке к выборам президента Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я не признаю никаких идей проведения выборов во время войны. Я не создаю ни штабов, ни партий и принципиально не имею никаких связей с какой-либо политической силой», — написал он.

Залужный добавил, что каждый, кто получает предложение от якобы его фамилии присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом правоохранительным органам.

Незадолго до этого медиасоветник Залужного Оксана Тороп также опровергла информацию о подготовке экс-главнокомандующего украинской армии к выборам на Украине.

Причиной этих заявлений стала публикация французского портала Intelligence Online, который со ссылкой на источники сообщал, что нескольким высокопоставленным украинским военным было предложено войти в команду Залужного для возможного выдвижения его кандидатуры на пост президента Украины.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский не победит на выборах президента.