Лавров: план Трампа по Газе - это лучшее, что сейчас есть "на столе"

План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе является на данный момент лучшим вариантом, что есть "на столе". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта "Мосты на Восток". "Президент США Дональд Трамп предложил свои "20 пунктов", в которых упоминается слово "государственность". Но сформулировано все это достаточно общо, - заявил глава МИД РФ. Лавров отметил, что в таком контексте речь идет только о том, что останется от сектора Газа. Западный берег Иордана в этом контексте не упоминается. Однако, это лучшее, что сейчас есть "на столе", подчеркнул министр. 3 октября руководство ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом Соединенных Штатов, включающие освобождение всех израильских заложников. В ответ на это Трамп призвал Израиль немедленно прекратить нанесение ударов по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение удерживаемых лиц. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в свою очередь, заявила о начале незамедлительной реализации первого этапа плана Трампа, направленного на освобождение всех заложников.