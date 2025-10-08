В Германии депутата наказали за поездку в Россию

Фракция партии «Альтернатива для Германии» в парламенте Гамбурга приняла решение об исключении из своего состава депутата Роберта Риша из-за того, что он принял участие в конференции международной лиги антиглобалистов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на решение фракции.

Отмечается, что решение было принято 8 октября. При этом руководство регионального отделения АдГ также инициировало процедуру исключения 41-летнего Риша из партии.

Причиной такого решения стало участие политика в конференции антиглобалистов в Санкт-Петербурге, который, по оценке местного руководства фракции, имел «антидемократическую направленность» и «несовместим с демократическими ценностями и принципами "Альтернативы для Германии"». Кроме того указывается, что Риш заранее не согласовал с партией свою поездку в Россию и тем самым нарушил ее внутренние правила.

Сам политик заявил, что его поездка в РФ носила частный характер, а на конференции он оказался случайно. По словам Риша, он сопровождал на этом мероприятии свою «давнюю подругу из Санкт-Петербурга» и ничего «не знал ни о ее программе, ни об участниках». Несмотря на это политик согласился там выступить и говорил о «необходимости мира в Европе».

Согласно данным Die Welt, Риш посетил конференцию вместе с бывшим депутатом парламента Гамбурга от АдГ Ольгой Петерсен, которая в настоящее время проживает в России.