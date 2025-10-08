В Венгрии резко осудили высказывания Туска о «Северных потоках»

Высказывания премьер-министра Польши Дональда Туска о «Северных потоках» поистине шокируют, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет ТАСС.

Накануне глава польского кабмина рассказал, что проблема для Европы заключается не во взрыве газопровода как таковом, а в том, что он вообще был построен для транспортировки российского топлива.

Премьер заметил также, что экстрадиция из Польши в ФРГ украинца, подозреваемого в участии в диверсионной операции, не отвечает интересам его страны.

«Дональд Туск считает нормальным, если кто-то взрывает газопровод. Это шокирует, потому что возникает вопрос: а что еще можно считать оправданным преступлением? Одно можно сказать наверняка: мы не хотим Европы, в которой премьер-министры оправдывают террористов», — подчеркнул глава венгерского МИД.

Напомним, что две ветки трубопроводов были подорваны в ночь на 26 сентября 2022 года. Дискуссия о заказчиках и исполнителях диверсии до сих пор продолжается на общественно-политических площадках, выдвигаются различные версии.

Так, власти Германии обвинили в теракте украинскую группу, действовавшую по приказу командования ВСУ, в Дании и Швеции заявили о недостатке материалов для расследования, в США рассказали, что акцию якобы провели американские военные во время учений.

Москва, в свою очередь, настаивает на проведении полноценного расследования и раскрытии истинных заказчиков и исполнителей терактов.