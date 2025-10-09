Украинцы стали массово запрашивать убежище в России

Граждане Сирии и Украины чаще других в 2025 году обращались с запросами о предоставлении временного убежища в России в текущем 2025 году. Об этом свидетельствуют данные статистики, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, соответствующие заявления в органы внутренних дел подали 4111 человек, среди которых 1841 — граждане Сирии. Отмечается, что за аналогичный период прошлого года всего таких граждан было 115, а республика находилась на четвертом месте по численности лиц, обратившихся с подобными заявлениями.

На втором месте оказались граждане Украины. При этом всего за отчетный период временное убежище в России запросили 1440 украинцев, за аналогичный период 2024 года насчитано 1893 обращений.

Кроме того, в пятерку стран вошли Афганистан, Узбекистан и Германия — 133, 103 и 56 человек соответственно.

Ранее сообщилось, что российский кабмин сократил квоту на выдачу разрешений на временное проживание мигрантов. На следующий год ее уровень составит 3 802 разрешений, учитывая распределение по регионам.